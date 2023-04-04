'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın kim çıktı. Görenler gözlerine inanamadı

Yeşilçam’ın kötü adamı olarak bilinen Bilal İnci’nin kızı, sinemanın ustalarından Kemal İnci’nin de yeğeni olan İnci, şimdi 49 yaşında.
90’lı yılların sonunda yayınlanan “Deli Yürek” dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın hayatının önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söylüyor.
Elif İnci, Türkan Şoray’la kamera karşısına geçtiği “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminde kısa saçlarıyla erkek çocuğundan farksızdı.
Oyunculuğa devam eden Elif İnci şimdi 49 yaşında.