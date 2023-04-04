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  • 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın kim çıktı. Görenler gözlerine inanamadı

'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın kim çıktı. Görenler gözlerine inanamadı

1977 yapımı kült film “Selvi Boylum Al Yazmalım”da Türkan Şoray’ın oynadığı ‘Asya’ ile Kadir İnanır’ın hayat verdiği ‘İlyas’ karakterlerinin oğlu Samet’i canlandıran ve kısa saçlarıyla erkek çocuğu sanılan Elif İnci büyüdü, güzel bir kadın oldu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 18:51
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Görenler gözlerine inanamadı. 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın kim çıktı.

'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın kim çıktı. Görenler gözlerine inanamadı
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Yeşilçam’ın kötü adamı olarak bilinen Bilal İnci’nin kızı, sinemanın ustalarından Kemal İnci’nin de yeğeni olan İnci, şimdi 49 yaşında.

90’lı yılların sonunda yayınlanan “Deli Yürek” dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın hayatının önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söylüyor.

Elif İnci, Türkan Şoray’la kamera karşısına geçtiği “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminde kısa saçlarıyla erkek çocuğundan farksızdı.

Oyunculuğa devam eden Elif İnci şimdi 49 yaşında.

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