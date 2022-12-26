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Gökten yarasa yağdı. Görenler şaşkına döndü 

ABD'de "nesilde bir kez görülebilecek" dondurucu kar fırtınasında ölü sayısı gün geçtikçe artıyor. 34 kişinin hayatını kaybettiği kar fırtınasında aniden inen sıcaklıklar nedeniyle hipotermiye giren yarasalar bir bir ölmeye başladı. Gökten adeta yarasa yağıyor.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 10:50
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Görenler şaşkına döndü. ABD'de gökten yarasa yağdı

Gökten yarasa yağdı. Görenler şaşkına döndü 
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TV100'de yer alan bilgilere göre, ABD'de etkili olan kar fırtınasının neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e ulaştı. Eksi 45 dereceyi bulan soğuklar yüzünden hipotermiye giren yarasalar bir bir ölmeye başladı. Gökten adeta yarasa yağıyor.

Öte yandan Ülke çapında ise 150 binden fazla ev ve işyerinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Buffalo’da yaşayanların yüzde 16’sının elektriksiz kaldığı belirtildi.

600 UÇUŞ İPTAL

Ülke genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Noel Bayramı’nda bin 600’den fazla uçuş iptal edildi. Uyarıların ABD'nin yaklaşık yüzde 60'ını kapsaması nedeni ile ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. 

Kanada'daki Büyük Göller'den Meksika sınırındaki Rio Grande'ye kadar kapsamı genişleyen "ölümcül kar fırtınası", ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını olumsuz etkiledi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), söz konusu kar fırtınasını ve soğukları "nesilde bir kez görülecek" olarak nitelendirmişti.Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu. Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti.

GÖKTEN TEK TEK DÜŞTÜLER

Yerel gazetelerde yayımlanan görüntüler ise endişe verici. Soğuk havanın etkili olduğu ülkede yarasalar da hipotermik şok yaşadı. Ölümün eşiğindeki hayvanlar Houston Vahşi Yaşam Merkezi tarafından kurtarıldı.

 

 

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