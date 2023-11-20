Görenler şoke oldu! Sahil kırmızıya döndü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, lodos nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikintisi oluştu.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: AA
Görenler şoke oldu! Sahil kırmızıya döndü

Kentte dün rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve bazı atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlar da kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, görüntünün herhangi bir çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını söyledi.

Lodosla denizin dibindeki yosunların kıyıya vurduğunu ve kıyıda yosun birikintisi oluştuğunu aktaran Tecer, "Rüzgarın etkili olmasından dolayı yosunlar kıyıya vuruyor. Görüntü herhangi bir çevre kirliliğinden kaynaklanmıyor. Endişelenecek bir durum söz konusu değil." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da lodosun etkisiyle sahilde kırmızı yosunların biriktiğini belirtti.

Durumun normal bir doğa olayı olduğunu aktaran Oğuz, endişeye gerek olmadığını, bu durumla zaman zaman karşılaştıklarını kaydetti.

Oğuz, lodosun etkisini yitirmesinin ardından lüfer avcılığına devam edeceklerini dile getirdi.

gorenler-soke-oldu-rengi-kirmiziya-dondu-2.jpg

gorenler-soke-oldu-rengi-kirmiziya-dondu-3.jpg

gorenler-soke-oldu-rengi-kirmiziya-dondu-4.jpg

gorenler-soke-oldu-rengi-kirmiziya-dondu-5.jpg

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Datça'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
Datça'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
Şile’de denizin rengi değişti. Yağış sonrası dere taşınca ortaya bu görüntü çıktı
Plajıyla ünlü İnkumu tatil beldesinde denizin rengi değişti. Ekipler alarma geçti
Çamurlu su denizin rengini kahverengiye çevirdi
Çamurlu su denizin rengini kahverengiye çevirdi
Marmaris’te denizin rengi değişti. Mavi ve turkuaz kayboldu
Marmaris'te denizin rengi korku saçıyor
Kaş’ta denizin rengi kahverengiye dönüştü! İşte nedeni…
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
Kabine toplantısı başladı Gündem
Kabine toplantısı başladı
Bebeklere müzik dinletilmeli mi Sağlık
Bebeklere müzik dinletilmeli mi
İstanbul'da ilk padişah Sarayı nerede? Neden Gözyaşı Sarayı deniyor? Gündem
İstanbul'da ilk padişah Sarayı nerede? Neden Gözyaşı Sarayı deniyor?
Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor Gündem
Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor
İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyini vurdu: 14 ölü Dünya
İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyini vurdu: 14 ölü
Türk mitolojisinde Kötülük Tanrısı kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Kötülük Tanrısı kimdir?
İzmir'de kafasına silah dayayıp İsrail'i protesto etti Gündem
İzmir'de kafasına silah dayayıp İsrail'i protesto etti