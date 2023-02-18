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Ece Erken yatak odasının tavanını paylaştı. Gören şoke oldu

Sunucu Ece Erken son olarak paylaştığı fotoğraf ile takipçilerini şoke etti. Ece Erken'in yatak odasındaki tehlikeyi gören "Depremden kurtulsan bundan kurtulamazsın, acil değiştirmelisin" dedi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 16:17
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Görenler şoke oldu! Sunucu Ece Erken yatak odasının tavanını paylaştı

Ece Erken yatak odasının tavanını paylaştı. Gören şoke oldu
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 10 ili yıktı. Depremde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu.

Yaşanan depremlerin ilk gününden beri sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanarak yardım çağrılarında bulunan ünlü isimlerden biri de Ece Erken oldu.

Ece Erken son olarak paylaştığı kare ile ise takipçilerini şoke etti. Ece Erken yatağının üstünde yer alan son derece tehlikeli avizesini paylaşarak "Acil değiştirmem gerekiyor" dedi ve korkusunu dile getirdi.

Ece Erken'in yatak odasındaki tehlikeyi gören "Depremden kurtulsan bundan kurtulamazsın" "Acil değiştirmelisin" dedi.
 

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