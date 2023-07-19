Görenler zombi filmi sandı. Kaçak Suriyeliler ve Afganlarla Türkiye’ye de sokuluyor

Editör: Özlem Kıral

ABD'de fentanil ve metamfetamin salgını giderek büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri, kokain, esrar, eroin gibi çeşitli uyuşturucu maddelerle de mücadele ediyor.

Uyuşturucu kullanımımın yaygınlaştığı kentte, sokaklar bağımlılarla doldu.

Sosyal medyada kente dair yayılan görüntüler ise ürkütücü. Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde kaydedilen görüntülerde çok sayıda uyuşturucu bağımlısının olduğu görülüyor.

Sokaklar bağımlılarla dolu. Görüntüler, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde kaydedildi.

Uyuşturucu bağımlılarının ‘zombi’ gibi görülmesi korkutucu boyutu ortaya koyuyor.

TÜRKİYE'YE DE SOKULUYOR

Ancak daha da korkunç olan kaçak Suriyeliler ve Afganlarla bu salgın Türkiye’ye de sokuluyor.

Daha 6 gün önce Ağrı Jandarma Komutanlığı Türkiye’ye kaçak girmeye çalışan 5 Afganistan uyruklu kaçağı 58,5 kilogram metamfetamin ile yakaladı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan da Türkiye'ye sınırlardaki kaçak girişler nedeniyle Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 8'e düştüğünü öne sürmüştü.

Aslan, "Suriyeli, Afgan ve diğer ülkelerden Türkiye'ye kaçak girenlerle birlikte yeni uyuşturucu türleri de ortaya çıktı. Kimyasal kullanımı, son yıllarda, sığınmacı sorununun da büyümesiyle önü alınamaz hale geldi" demişti.

Öte yandan ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), 2022’de ele geçirilen uyuşturucu madde miktarını açıklamıştı. Açıklanan verilere göre, ABD’de son 1 yılda 50,6 milyon adet fentanil katkılı, sahte reçeteli hap ve 4.5 tondan fazla fentanil tozunun ele geçirildi.

ÖLÜMCÜL

ABD’nin karşı karşıya olduğu ölümcül tehlikedeki Fentanilin eroinden 50 kat daha güçlü olduğu biliniyor.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, yalnızca 2 miligramlık yani bir kalem ucu kadar fentanilin ölümcül olduğunu belirtiyor.