Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü’nün skandal ifadeleri ortaya çıktı

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Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü’nün skandal ifadeleri ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla görevden alınan Düzce Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç'ın görev yaptığı sürede kullandığı skandal ifadeleri ortaya çıktı. Kırbaç’ın, önceki görev yeri olan Trabzon'da, kız ve erkek öğrencilerin aynı merdiveni kullanmasından rahatsız olduğunu belirttiği ifadeleri gündemi sarstı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ilin Milli Eğitim Müdürü’nü görevden aldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç’ın yerine Emrullah Aydın atandı.

Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç’ın, önceleri görev yaptığı Trabzon’daki ifadeleri gündemde bomba etkisi yarattı.

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"KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİN AYNI MERDİVENİ KULLANMASI..."

Kırbaç’ın 2013 yılında, Trabzon’da görev yaparken Sosyal Bilimler Lisesi'nin taşınması sürecinde, "Bu okulda öğrencilerin bir kısmı yatılı olarak okulda kalıyor. Bu nedenle okulun bir yurt ihtiyacı vardır. Şimdiki binasında sınıfları kapattık yurt yaptık. Öğrenciler sınıftan bozma odalarda kalıyor. Bir de erkek öğrenciler ile kız öğrenciler aynı binada altlı üstlü kalıyor. Aynı merdiveni kullanarak istirahata çekiliyor. Aynı merdivenleri kullanarak uyumaya gitmeleri inanın beni iki yıldır rahatsız ediyor ve diken üstünde oturmama sebep oluyor.” ifadelerini kaydetti.

Kız ve erkek öğrencilerin aynı merdivenleri kullanmasından duyduğu rahatsızlığı ileten Kırbaç’ın bu sözleri tepki çekerken, Kırbaç görevinden alınmış, sonraları ise Muğla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanmıştı.

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