Göreve giden polisler kaza yaptı

DHA’nın haberine göre, kaza D-100 Karayolu Ankara istikameti Cevizlibağ mevkisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 HP 998 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde giden 4 otomobile çarptı.

Çarpma sonucu otomobillerde hasar meydana gelirken, kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

GÖREVE GİDEN POLİSLER KAZA YAPTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazaya neden olan otomobilin çarptığı otomobillerde bulunanların ise 1 Mayıs için görev noktalarına giden polis memurlarının olduğu ortaya çıktı.