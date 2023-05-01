Göreve giden polisler kaza yaptı

Zeytinburnu’nda 1 Mayıs için göreve giden polisler kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Göreve giden polisler kaza yaptı

DHA’nın haberine göre, kaza D-100 Karayolu Ankara istikameti Cevizlibağ mevkisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 HP 998 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde giden 4 otomobile çarptı.

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Çarpma sonucu otomobillerde hasar meydana gelirken, kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

GÖREVE GİDEN POLİSLER KAZA YAPTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

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Öte yandan kazaya neden olan otomobilin çarptığı otomobillerde bulunanların ise 1 Mayıs için görev noktalarına giden polis memurlarının olduğu ortaya çıktı.

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