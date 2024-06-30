Göreve giderken kaza yapan polis memuru şehit oldu

Kaynak: İHA
Göreve giderken kaza yapan polis memuru şehit oldu

Kocaeli'nde göreve giderken trafik kazası geçiren polis memuru Cemalcan Ev, şehit oldu. 29 Haziran tarihinde polis otosuyla göreve giden Cemalcan Ev, D-100 Karayolu'nda kaza yaparak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları belirtti: "Kocaeli Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cemalcan Ev, 29 Haziran Cumartesi günü saat 08.45 sıralarında görevli iken Kocaeli D-100 Karayolu üzerinde yaralamalı trafik kazası geçirmesi sonrası yaralı olarak kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimizin cenazesi pazar günü saat 10.00’da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak töreninin ardından, Ordu İli Gölköy İlçesi Kaleköy Köy Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra aynı yer mezarlığına defnedilecektir."

Kocaeli Valiliği ise şu açıklamayı yaptı: "Şehidimiz memleketi Ordu’da ebedi aleme uğurlanacaktır. Cumartesi günü sabah saatlerinde görevi başında iken geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan polis memuru Cemalcan Ev, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Pazar günü saat 10.00’da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde şehidimiz için yapılacak töreninin ardından, baba ocağı olan Ordu’da ebedi aleme uğurlanacaktır. Şehidimiz polis memuru Cemalcan Ev’e Allah’tan rahmet, ailesine, aziz milletimize ve polis teşkilatımıza sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad, makamı âli olsun."

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