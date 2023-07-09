Görüntüler İstanbul’dan: Tekbir getirip sanat sergisine saldırdılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Artİstanbul Feshane'de açtığı "Ortadan Başlamak" adlı sergi, bazı sarıklı cübbeli gruplar tarafından hedef alındı. Artİstanbul Feshane'ye girip sanat eserlerine zarar vermek isteyen gruba polis engel oldu. Hızını alamayan grup bu kez de polisle arbede yaşadı.

Görüntüler İstanbul’dan: Tekbir getirip sanat sergisine saldırdılar

Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane önünde bir araya gelen grup basın açıklaması yaptı.

İBB'yi ve sanatı hedef alan grup adına basın açıklaması yapan Fikirde Birlik ve Mücadele isimli platformuun Başkanı Kürşat Mican, sergideki eserlerin milli ve manevi değerlere hakaret içerdiğini öne sürdü.

Tepkilerinin siyasi değil kültürel olduğunu iddia eden Mican, "Kültür sanat adı altında burada sergilenen şeyler kesinlikle sapkınlığı özendirmektedir ve bizim manevi dokumuzla milli kültürümüzle yakından uzaktan alakası yoktur, örtüşmemektir, çatışmaktadır." dedi.

Mican, serginin kaldırılması için resmi kurumlara da müracaat ettiklerini söyleyerek, Kültür ve Turizm Bakanlığının da buna müdahale etmesini istedi.

Açıklamanın ardından grup üyeleri, Artİstanbul Feshane'ye girerek sanat eserlerine zarar vermeye çalıştı. Saldırgan şahısları, Artİstanbul Feshane önünde güvenlik önlemi alan polis engelledi.

Polisin geçişe izin vermemesi üzerine gruptaki bazı kişiler ile polisler arasında arbede yaşandı.

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