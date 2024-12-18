Görüntüleri sosyal medyada paylaşmışlardı: Eğlenceleri pahalıya mal oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Esenler’de asker uğurlamasında yolu kapatarak eğlence yapan 4 sürücünün bu eğlenceleri pahalıya mal oldu. Çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücülere toplam 15 bin 824 lira idari para cezası işlemi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, cep telefonu kamerasıyla çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı çalışmalarda 13 Aralık Cuma günü, gece saatlerinde Esenler Dörtyol tüneli içerisinde yolu kapatarak asker eğlencesi yapan sürücüleri tespit etti.

Yapılan çalışmanın ardından kısa sürede yakalanan 4 şüpheli "ulaşım araçlarının alıkonulması" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken toplamda 15 bin 824 lira idari para cezası kesildi.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşmışlardı: Eğlenceleri pahalıya mal oldu

Görüntüleri sosyal medyada paylaşmışlardı: Eğlenceleri pahalıya mal oldu

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