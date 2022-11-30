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Görüşmeler öncesi kritik mesaj: TÜSİAD, asgari ücret beklentisini açıkladı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 2023 asgari ücret beklentisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 02:24
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Görüşmeler öncesi kritik mesaj: TÜSİAD, asgari ücret beklentisini açıkladı

Görüşmeler öncesi kritik mesaj: TÜSİAD, asgari ücret beklentisini açıkladı
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Yeni asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin tartışmalar sürerken patronlar kulübü TÜSİAD'dan açıklama geldi.

Bloomberg HT’ye açıklamalarda bulunan Orhan Turan, "Düşük TL ve ucuz iş gücü ile Türkiye’nin rekabet gücünün sürdürülebilir olabileceğini düşünmüyorum. Bu, 50 yıl önce Uzak Doğu’nun stratejisiydi. Rekabetçi kur ucuz, iş gücüyle ihracatı büyütmek. Bunları yaptığınızda 5-6 ay nefes alıyorsunuz ama sürdürülebilir hale getiremiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"İHRACATTAKİ YAVAŞLAMAYI GÖRDÜK"

İhracatın dolar/euro paritesinden olumsuz etkilendiğini belirten Turan, eylülden itibaren ihracattaki yavaşlamayı net bir şekilde gördüklerini ifade etti.

"ŞİRKETLER İÇİN KREDİ LİMİTLERİNİN ARTMASI GEREK"

Turan, işletme sermayesi ve şirketlerin krediye erişimi hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"2022'de şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacı arttı. Geçen yıl 100 bin dolar işletme sermayesi olan bir şirketin 200, hatta 400 bin dolara ihtiyacı var. Reel sektörün finansmana erişimi rahat olmalı. Son dönemde finansmana erişim ihracatçı firmalar dışında çok kolay değil. Ticari kredilere erişimin rahat olduğunu keşke söyleyebilseydik. Yatırım kredilerine ulaşmak, uzun vadeli kredi almak kolay değil. Şirketler için kredi limitlerinin artması gerek."

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Yeni asgari ücret ile ilgili de konuşan Turan, "Enflasyonun üzerinde, refah payı olan bir asgari ücret artışı olabilir. İşveren çalışanını enflasyona karşı korumak zorunda" ifadelerini kullandı.

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