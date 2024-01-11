‘Görüşmüyoruz görüşmeyeceğiz’ diyen Murat Cemcir’e Ahmet Kural'dan bomba yanıt

Kaynak: Haber Merkezi
‘Görüşmüyoruz görüşmeyeceğiz’ diyen Murat Cemcir’e Ahmet Kural'dan bomba yanıt
Ahmet Kural, Murat Cemcir'le ilgili açıklamalarda bulundu. Kural, "İleride bir gün tekrar bir araya gelebiliriz. Murat'ı seviyorum, yolu açık olsun" dedi.

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği "Efsane" filmi için basın toplantısı düzenlendi. Oyuncu Ahmet Kural, filmin çekimlerini ve canlandırdığı 'Sadık' ve 'Özgür' karakterlerini anlattı.

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre Ahmet Kural, "Tekrar Selçuk Aydemir'in filminde oynamak benim için çok eğlenceli ve çok yaratıcı oldu. 7 bin yıllık yoğurdun sırrını alabilmek için dedemizden el almaya çalışıyoruz. Bunu nerede anlıyoruz? Yaz günü damımıza kar yağıyor. Ondan sonra helak olmamak için elimizden geleni yapıyoruz ama başımıza çeşitli komik olaylar geliyor. Bu arada Çorum'un da görselliğini, doğa güzelliklerini, medeniyet şehri olması, ayrı zamanda da görsel bir şölen sunuyor. Dünyanın da merkezi. O yüzden çok eğlendik, çok da yardımcı oldular bize" dedi.

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Filmde iki karakteri ikiz kardeş olarak canlandıran Kural, daha sonra şunları söyledi, "İkiz oynamak çok eğlenceli. İnşallah izleyicilerimiz de beğenir. Karakterim 'Özgür' ve 'Sadık'. Yani ikisi de birbirinden eğlenceli, ama iki zıt karakter. Belki bir gün üçüz de oynarım" diye devam etti.

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“İLERİDE BİR GÜN TEKRAR BİR ARAYA GELEBİLİRİZ”

Kural, uzun süredir görmediği Murat Cemcir'in son dönemde kendisi hakkında yaptığı, "Aramızda kırgınlık yok, bıkkınlık var. Ahmet'le görüşmüyoruz, görüşmeyeceğiz." açıklamalarına da değindi. Kural, Cemcir için "Murat ile bu ara görüşmüyoruz. İleride bir gün tekrar bir araya gelebiliriz. Murat'ı seviyorum, yolu açık olsun. Çok fazla bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" diye konuştu.

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