Gövdesi sırtlan, bacakları zebra gibi. Herkes bu hayvanı konuşuyor

Orta Afrika’nın meşhur Okapi’si her cinsten hayvana benzerliğinden dolayı gündem oldu.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Gövdesi sırtlan, bacakları zebra gibi. Herkes bu hayvanı konuşuyor

Vücut yapısı ve zıplayışı sırtlan gibi, bacak bölgesindeki desenler ise bir zebrayı anımsatıyor. Etçil bir hayvanı anımsatır kafatası olmasına rağmen aslında kendisi bir otçul hayvan.

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Yalnızca Orta Afrika bölgesinde bulunan bu memeli hayvan son günlerde sosyal medyada gündem olmuş ve videoları paylaşılıp hakkında çeşitli espriler yapılması ile oldukça geniş kitlelere yayılmış durumda.

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Aslında zürafagillerden gelen bu hayvan geviş getiren, mantar, meyve ve ot ile beslenir.

Ortalama olarak 230 kilogram ağırlığında olan bu hayvan 2 metre boyuna kadar da ulaşabiliyor.

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Okapinin postu çikolata renginde olur, kadifeye benzer ve hafif kırmızımsı parlar. Arka bacaklarının üst kısmında siyah beyaz çizgileri vardır. Yüzü de siyah-beyazdır. Bacakları zürafa gibi olmasa da gayet uzundur. Erkeklerin iki kısa boynuzu olur. Dişilerin boynuzu yoktur. Okapilerin dilleri koyu mavi renktedir.

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