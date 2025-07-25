Göz doktoru dehşeti yaşattı! Kaldırımda yürüyorlardı savruldular

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Göz doktoru olduğu öne sürülen Ö.K, direksiyon hakimiyetin kaybederek kaldırımda yürüyen 3 genç kızın üzerine sürdü. Ancak çok geçti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Damla Y. ile arkadaşı Sinem Y.'ye, göz doktoru Özgür K.'nin kullandığı 59 AKG 088 plakalı kamyonet çarptı. Kazada savrulup yere düşen 2 genç kız yaralandı, sürücü ise aracıyla bölgeden uzaklaştı. Yaralanan Damla Y. ile Sinem Y., ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından kaçan sürücü Özgür K., kamyonetiyle Havuzlar Mahallesi'nde bu kez başka bir araca çarpınca yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan Özgür K.'nin yapılan kontrolünde 4.25 promil alkollü olduğu belirlendi.

Özgür K., polisteki ifadesinin ardından bugün Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Özgür K., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Göz doktoru dehşeti yaşattı! Kaldırımda yürüyorlardı savruldular

Göz doktoru dehşeti yaşattı! Kaldırımda yürüyorlardı savruldular

Göz doktoru dehşeti yaşattı! Kaldırımda yürüyorlardı savruldular

Göz doktoru dehşeti yaşattı! Kaldırımda yürüyorlardı savruldular

Göz doktoru dehşeti yaşattı! Kaldırımda yürüyorlardı savruldular

Göz doktoru dehşeti yaşattı! Kaldırımda yürüyorlardı savruldular

Göz doktoru dehşeti yaşattı! Kaldırımda yürüyorlardı savruldular

Göz doktoru dehşeti yaşattı! Kaldırımda yürüyorlardı savruldular

Göz doktoru dehşeti yaşattı! Kaldırımda yürüyorlardı savruldular

Göz doktoru dehşeti yaşattı! Kaldırımda yürüyorlardı savruldular

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