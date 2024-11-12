Göz gözü görmüyor yoğun sis Kars’ı esir aldı: Mesafe 3 metreye düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Göz gözü görmüyor yoğun sis Kars’ı esir aldı: Mesafe 3 metreye düştü

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun siste şehir adeta kayboldu. Görüş mesafesi 3 metreye düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun siste şehir adeta kayboldu. Görüş mesafesi 3 metreye düşerken, özellikle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kent genelinde etkisini sürdüren sis, trafik ekiplerini de erken saatlerde harekete geçirdi. Araçlarıyla kent dışına çıkan sürücüler, trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kars-Digor-Iğdır karayolunu kullanan bazı sürücüler yoğun sisten dolayı Kars'a geri dönmek zorunda kaldı. Kentte sis etkisini sürdürüyor.

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Göz güzü görmüyor yoğun sis Kars’ı esir aldı: Mesafe 3 metreye düştü

Göz güzü görmüyor yoğun sis Kars’ı esir aldı: Mesafe 3 metreye düştü

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Göz güzü görmüyor yoğun sis Kars’ı esir aldı: Mesafe 3 metreye düştü

Göz güzü görmüyor yoğun sis Kars’ı esir aldı: Mesafe 3 metreye düştü

Göz güzü görmüyor yoğun sis Kars’ı esir aldı: Mesafe 3 metreye düştü

Göz güzü görmüyor yoğun sis Kars’ı esir aldı: Mesafe 3 metreye düştü

Göz güzü görmüyor yoğun sis Kars’ı esir aldı: Mesafe 3 metreye düştü

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