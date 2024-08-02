Göz renginin hastalık habercisi olduğu ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: ATV
Göz renginin hastalık habercisi olduğu ortaya çıktı

Yapılan bir araştırmaya göre, yeşil ve mavi gözlü bireylerde retina kireçlenmesi ve tümör riski daha yüksek olduğu bulgulandı

ATV Ana Haber’in aktardığına göre, göz renginin sağlık üzerindeki etkileri üzerine yapılan bir çalışmanın sonucunda yeşil ve mavi gözlü bireylerde retina kireçlenmesi ve tümör riski daha yüksek olduğu bulgulandı. Öte yandan, kahverengi veya koyu gözlü kişilerde katarakt ve kornea nakli reddi oranları artmakta. Bunun yanında, göz arkasındaki damar yapısı da kalp sağlığı hakkında önemli ipuçları sunabilir.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, açık renk gözlü bireylerde ışık hassasiyetinin arttığını ve ışığın göz arkasına daha fazla nüfuz ettiğini belirtti.

Kahraman bu durumun, görme merkezinin etkilenmesine neden olabileceği ve bu hastalıkların mavi gözlü veya açık renk gözlü kişilerde daha sık görüldüğünü vurguladı.

Karaman, “Kahverengi gözlü bireylerin durumu da farklı değil; kahverengi gözler daha fazla pigment içerdiği için, bu pigmentler bazı göz tansiyonu hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Ayrıca, göz arkasındaki damarların çapı, sertliği ve büyüklüğü ölçülerek bu riskler değerlendirilebilir” dedi.

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