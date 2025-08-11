Gözaltına alınan Rezan Epözdemir hakkında sıcak gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gözaltına alınan Rezan Epözdemir hakkında sıcak gelişme

Ünlü avukat Rezan Epözdemir, dün gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla Epözdemir'in gözaltı süresi bir daha uzatıldı.

Türkiye gündemine oturan olayların avukatlığını üstlene ünlü avukat Rezan Epözdemir, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Epözdemir'in gözaltına alınma gerekçesi ise rüşvet, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve askeri casusluk suçlamaları olarak gösterildi.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Epözdemir’in gözaltı süresi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla bir gün daha uzatıldı.

Seçil Erzan davasında Muslera ve Selçuk İnan'ın avutkatlığını üstlenirken Epözdemir; Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve son olarak Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davalarına da bakıyor.

Minguzzi ailesinin avukatına gözaltıMinguzzi ailesinin avukatına gözaltı

Son Haberler
Coman'da sona doğru! Maaşı belli oldu
Coman'da sona doğru! Maaşı belli oldu
Antalya'da gece yarısı kanlı çatışma!
Antalya'da gece yarısı kanlı çatışma!
Fenerbahçe istedi, Everton bitirdi! Yıldız oyuncu kiralık gidiyor
Fenerbahçe istedi, Everton bitirdi! Yıldız oyuncu kiralık gidiyor
TurkisHost Yeni Bir Çağa Adım Atıyor: VG Telekomünikasyon Bünyesinde Güçlenerek Devam Ediyor
TurkisHost Yeni Bir Çağa Adım Atıyor: VG Telekomünikasyon Bünyesinde Güçlenerek Devam Ediyor
Aydın’da uyuşturucu operasyonu
Aydın’da uyuşturucu operasyonu