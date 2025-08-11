Gözaltına alınan Rezan Epözdemir hakkında sıcak gelişme

Türkiye gündemine oturan olayların avukatlığını üstlene ünlü avukat Rezan Epözdemir, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Epözdemir'in gözaltına alınma gerekçesi ise rüşvet, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve askeri casusluk suçlamaları olarak gösterildi.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Epözdemir’in gözaltı süresi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla bir gün daha uzatıldı.

Seçil Erzan davasında Muslera ve Selçuk İnan'ın avutkatlığını üstlenirken Epözdemir; Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve son olarak Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davalarına da bakıyor.

Minguzzi ailesinin avukatına gözaltı