Gözaltına alınan TRT Haber muhabiri hastaneye kaldırıldı

Avukat Hüseyin Ersöz, gerekçe gösterilmeden gözaltına alınan TRT Haber muhabiri Elif Akkuş'un dün akşamdan bu yana iki kez hastaneye kaldırıldığını, şu anda da hastanede müşahede altında tutulduğunu belirtti.

Gözaltına alınan TRT Haber muhabiri hastaneye kaldırıldı

TRT Haber'in 25 yıllık savaş muhabiri Elif Akkuş, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrasında ifade vermek için gittiği polis merkezinde gözaltına alınmıştı. Avukat Hüseyin Ersöz, Akkuş'un dün akşamdan bu yana iki kez hastaneye kaldırıldığını, şu anda da hastanede müşahede altında tutulduğunu açıkladı.

Ersöz, "Geçmişte beyin ameliyatı olan ve stent takılan saygın ve bilinir bir gazeteciyi ifadeye çağırmak mümkünken, gözaltına aldırmanın gayrıhukukiliğini tartışmıyorum bile" dedi.

NE OLMUŞTU?

TRT'nin 25 yıllık savaş muhabiri Elif Akkuş, hiçbir gerekçe belirtilmeden açığa alınmış, hakkındaki uzaklaştırma süresi dolduktan sonra da TRT binasından içeri alınmamıştı. Ersöz, hukuka aykırı şekilde yapılan işleme karşı Ankara 25. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz, süre bitmesine rağmen TRT binasından içeri alınmadığını ve dilekçelerine yanıt verilmediğini söylemişti.

Ersöz, dün anonim bir X hesabından yapılan paylaşımların "bilgi kaynağı" olmak iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılarak İstanbul'daki evinde arama yapılan TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş’un Ankara’da gittiği emniyet merkezinde gözaltına alındığını duyurmuştu.

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