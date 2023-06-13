Gözaltına alınmıştı! Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında flaş karar

Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, müştekinin zararının giderilmesi ve şikayetten vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı.

Gözaltına alınmıştı! Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında flaş karar

Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi iş adamı Uğur Akkuş, dolandırıcılık iddiasıyla dün İstanbul'da havalimanında gözaltına alındı. Ö.A. isimli şahsın Akkuş'un Şişli'de bulunan bir AVM'deki ofisine 500 bin dolarını kripto paraya çevirtmek için gittiği ve parayı Uğur Akkuş'a teslim ettiği, Akkuş'un parayı ofiste güvenlik olarak çalışan E.E. ve yine aynı ofiste çalışan Feyza B.Y. isimli şahıslara verdiği ileri sürülmüştü.

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DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıldığını iddia eden Ö.A., şahısların paraları bankaya yatıracakları bahanesiyle ofisten ayrıldıklarını ileri sürerek şikayetçi olmuştu. Olaydan sonra gittiği Fransa'dan dönen Akkuş, İstanbul'da havalimanında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüpheliler ise ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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ZARARIN GİDERİLMESİ ÜZERİNE SERBEST BIRAKILDI

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Akkuş, müşteki Ö.A.'nın zararının giderilmesi ve şikayetini geri alması üzerine serbest bırakıldı. Öte yandan dün emniyet çıkışı basın mensuplarına tepki gösteren Akkuş, "İddia bu, ben bu iddialardan bıktım. Siz bu iddiaları haber yaptınız. Şimdi savcılığa gidiyorum, ifademi vereceğim. Yarın da basın açıklamamı yapacağım. Hepsi yalan dolan. Bıktım sizden artık. Bu basından bıktım. İddiayı haber yapıyorsunuz. İddia haber olmaz. Herkes şov yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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