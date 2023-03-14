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Göz ağrısına iyi gelen çay hangisi

Sabah ya da akşam bu nedenlerle gözlerinizi çok yorgun hissediyor, ağırlaştıklarını düşünüyorsanız bu karışımı hiç düşünmeden gözlerinize uygulayabilirsiniz. İşte o çay ve o karışım…

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 07:11
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Göze hangi çay daha çok yararlı

Göz ağrısına iyi gelen çay hangisi
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Masa başı çalışanları gibi sürekli bilgisayara bakmak durumunda kalanlar, gece kitap okumayı sevenler, geç saatlere kadar TV seyretmenin keyfini çıkarmak isteyenler gözlerinizi düzenli olarak dinlendirmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar gözü en çok yoran sebepler.

Malzeme

2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı rezene

Hazırlanışı

Soğuk suya konan bir tatlı kaşığı rezene bir süre 2 bardak suda kaynatılır. Soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra süzülür. Elde edilen sıvıyla gözler günde 3 kez yıkanır. Etkinin daha da olumlu olması isteniyorsa, gözlerinizi rezene buğusuna tutun. (Buğu için 1/2 tatlı kaşığı rezene yeterlidir.)

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