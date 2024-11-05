Gözler kafa kafaya giden ABD seçimlerinde. Trump mı? Harris mi?

Tüm dünya bugün ABD'deki başkanlık seçimlerine kilitlenmiş durumda. Seçimlerin sonuçları, 20 Ocak 2025'te göreve başlayacak ABD'nin 47. başkanını belirleyecek.

ABD genelinde yapılan son anketlere göre, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı oranda oya sahip gözüküyor.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın baya baş olduğuna işaret ediyor.



Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalındaki son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump halktan yüzde 48,5 destek almış görünüyor.

"TAHMİN EDİLMESİ EN ZOR SEÇİMLERDEN BİRİ"

2024 seçim kampanyası süreci boyunca iki aday arasındaki çekişmenin oldukça yakın olması, birçok uzmana göre bu seçimlerin "tahmin edilmesi en zor seçimlerden biri" olacağına işaret ediyor.

Yapılan anketlerde, NBC News, New York Post, Emerson ve New York Times gibi medya kuruluşlarının araştırmalarında iki rakip eşit oy oranlarına sahipken, Reuters ve Forbes gibi yayın organlarında Kamala Harris'in az farkla önde olduğu görülüyor. Diğer yandan, Wall Street Journal ve CNBC gibi yayın organlarının anketlerinde ise eski Başkan Donald Trump'ın az farkla önde olduğu rapor ediliyor. Bu tablo, 2024 seçimlerinin son derece belirsiz ve çekişmeli bir yarışa sahne olacağını gösteriyor.

SALINCAK EYALETLERDE TRUMP AZ FARKLA DAHA AVANTAJLI

2024 ABD Başkanlık seçimlerinin kaderini belirleyecek olan 7 salıncak eyaletin 5'inde Donald Trump, 2'sinde ise Kamala Harris küçük farklarla önde görünüyor.

Trump, bu eyaletlerde sırasıyla şu farklarla önde:

Pensilvanya: 0,3 puan

Georgia: 1,7 puan

North Carolina: 1,5 puan

Arizona: 2,7 puan

Nevada: 1 puan

Harris ise Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde Trump'ı küçük farklarla geride bırakıyor:

Michigan: 1,2 puan

Wisconsin: 0,4 puan

Bu veriler, 2024 seçimlerinde kritik bir rol oynayacak olan salıncak eyaletlerdeki yarışın son derece çekişmeli geçtiğini gösteriyor.