Gözler mayıs ayı enflasyonuna kilitlendi

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK pazartesi günü 2024 yılının 5. enflasyon rakamını açıklayacak. Enflasyon verilerine emekliler ve memurlar merakla bekliyor. Çünkü 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklenti ortalaması yıllık yüzde 74,89 çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Merkez Bankası Başkanı'na kadar herkes mayıs ayında yıllık enflasyonun en üst çıkacağını tahmin ediyordu.

Peki yıllık enflasyon en tepe noktaya gelirken, TÜİK, aylık enflasyonu bakalım kaç açıklayacak. Çünkü bu rakam hem emekliler hem de memurlar için çok önemli. Bu veri emeklilerin alacağı enflasyon farkını etkiliyor. Keza memurlar için de durum aynı.

Enflasyon Beklenti Anketine katılan 15 ekonomist, bu rakamı 3,04 olarak çıkabileceğini öngördü. Bakalım ENAG ise bu rakamın kaç olduğunu duyuracak. Yine her ay olduğu gibi TÜİK ile ENAG arasında farklar oluşacak.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında 3,18 artış göstermişti.