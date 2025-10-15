Uluslararası oftalmoloji dünyası, akıllı lens (göz içi lensi) uygulamalarından alınan çarpıcı sonuçları yakından takip etti.

Geleneksel katarakt cerrahisinde kullanılan monofokal lenslere kıyasla multifokal ve trifokal lenslerin, hastaların hem uzak hem de yakın görme yeteneklerini eş zamanlı iyileştirmesi, bağımsız araştırma sonuçlarıyla tescillendi.

Alanında dünyanın önde gelen uzmanları, bu teknolojinin optik alanda bir devrim niteliği taşıdığını ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER KONFORU TESCİLLEDİ

Araştırmacılar, akıllı lenslerin yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla yürüttükleri bilimsel çalışmalarda, hastaların büyük bir kısmının ameliyat sonrasında gözlüğe bağımlılıktan kurtulduğunu gözlemledi.

Journal of Cataract and Refractive Surgery’de yayımlanan kapsamlı bir çalışmada, multifokal lens uygulanan hastaların, monofokal lens grubuna göre çok daha iyi bir mesafede görme keskinliğine ulaştığı ve gözlüksüz yaşama geçiş oranının yaklaşık yüzde 73 seviyesine çıktığı belirtildi.

Hastaların, gazete okuma, fatura inceleme gibi yakın görevleri ve bilgisayar kullanma gibi ara mesafe işlerini daha az zorlukla tamamladıkları saptandı.

ResearchGate platformunda yer alan ve Ulusal Göz Enstitüsü Görsel İşlev Anketi (NEI VFQ-25) kullanılarak yapılan bir kalite değerlendirmesi, akıllı lens implante edilen hastaların vizyonla ilgili yaşam kalitesi puanlarında tüm alanlarda belirgin bir iyileşme gösterdiğini ortaya koydu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ OPTİK DEVRİMİ VURGULADI

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan dünyanın tanınmış oftalmoloji uzmanları, akıllı lens teknolojisinin hastaların günlük hayatına doğrudan olumlu bir etki yaptığını ifade etti.

ABD’deki Duke Üniversitesi Göz Merkezi’nden Oftalmoloji Profesörü Dr. Cynthia M. Roberts, bu modern lenslerin sunduğu ara mesafe görüşünün altını çizdi.

Dr. Roberts, "Günümüzün yaşam tarzında, özellikle akıllı cihazlar ve bilgisayarların yoğun kullanımı nedeniyle, ara mesafe görüşü kritik bir öneme sahiptir. Trifokal lensler, bu ihtiyacı mükemmel bir şekilde karşıladı ve hastaların yaşam konforunu maksimize etti. Bu, cerrahi sonuçları itibarıyla bir optik devrimdir" ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin saygın oftalmoloji kurumlarından Moorfields Göz Hastanesi’nden Prof. Dr. David J. Spalton, yapılan çalışmaların altını çizerek, hastaların yüksek memnuniyet seviyesine dikkat çekti.

Prof. Spalton, "Multifokal lens teknolojisindeki ilerlemeler, hastalara yalnızca görme keskinliği değil, aynı zamanda yüksek hasta memnuniyeti ve gözlük özgürlüğü sağladı. Klinik veriler, hastaların yüzde 88’inden fazlasının yakın ve ara görme sonuçlarından memnun kaldığını gösterdi" diye belirtti.

Uzmanlar, akıllı lenslerin özellikle gece sürüşü ve ışık halkası (halo) gibi bazı yan etkilere yol açabilme potansiyeline rağmen, yeni nesil tasarımların bu sorunları önemli ölçüde azalttığını ve gözlüksüz yaşam özgürlüğünün getirdiği faydanın bu potansiyel riskleri gölgede bıraktığını ifade etti.