Göztepe Arsenal'in yıldızı için devrede

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Arsenal forması giyen 32 yaşındaki Portekizli sağ bek Cedric Soares'i kadrosuna katmak istiyor.

Sağ bek pozisyonunda büyük boşluklar yaşayan İzmir temsilcisi, bu sorunu çözmek için nokta atışı bir transfer yapmayı hedefliyor. Alanyaspor maçında bu bölgede oynayan Lasse Nielsen'in yavaş kalması nedeniyle teknik direktör Stanimir Stoilov, yönetimden bu bölgeye transfer yapılmasını talep etti. Şu an boşta olan Soares'i radarına alan Göztepe, önümüzdeki günlerde oyuncuyla görüşmelere başlayacak.

Geçen sezon Arsenal ile 5 maça çıkan Soares, sadece 1 kez ilk 11'de forma giydi. Daha fazla oynayarak kendini gösterebileceği bir takımda mücadele etmek isteyen Soares, bu sezon Arsenal'in U21 takımıyla maçlara çıkmaya başlamıştı.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın planlarında yer almayan Soares, İngiliz ekibiyle kontrat yenilemeyince serbest kaldı. Bonservisi elinde olan oyuncunun, gelen teklifleri değerlendirerek yakında bir takımla anlaşması bekleniyor.

Deneyimli sağ bek Cedric Soares, geçen sezon ocak ayında Süper Lig ekipleriyle temasa geçmişti. O dönemde Arsenal'in oyuncusu olan Soares, yüksek bonservis ücreti nedeniyle anlaşma sağlayamamış ve transferden vazgeçilmişti.