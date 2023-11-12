Göztepe Erzurum'dan eli boş döndü

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Erzurumspor FK evinde ağırladığı Göztepe’yi 3-2 mağlup etti.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Mehmet Türkmen, Emre Doğu, Abdülhamit Söyler
Erzurumspor FK: Göktüğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Furkan (Fırat dk. 37), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp, Batuhan, Sefa, Özgür Sert (Rosheuvel dk. 64), Estrela (Alican dk. 89), Eren Tozlu
Yedekler: Rıdvan, Yakup, Güney, Muhammed Emin, Shala, Hüseyin, Mustafa Gürkan
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Göztepe: Mateusz Lis, Taha, İsmail Köybaşı, Atınç, Ümit Akdağ (Ensar Aksakal dk. 63), Ogün Bayrak, Celil Yüksel (İzzet Furkan Malak dk. 63), Traoe (Yunus Emre dk. 79), Mamah (Messaoudi dk. 63), Yalçın Kayan, Kubilay Kanatsızkuş (Diouf dk. 85)
Yedekler: Arda, Tarkan, Nielsen, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Radomir Kokovic
Gol: Eren Tozlu (dk. 9 ve 88), Özgür Sert (dk. 21) (Erzurumspor FK), Taha (dk. 27 ve 65) (Göztepe)
Sarı kartlar: Batuhan, Mustafa Yumlu, Estrela (Erzurumspor FK), Atınç, Kubilay Kanatsızkuş, Traoe (Göztepe)