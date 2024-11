Göztepe mağlubiyeti sonrası Van Bronckhorst’a yaylım ateşi: Ne yaptığını bilmiyorsun

Süper Lig’in 13. Haftasında Beşiktaş kendi evinde Göztepe’ye 4-2 mağlup oldu. Siyah beyazlılar, oldukça ilginç anların yaşandığı maçta 2-10 öne geçmesine rağmen rakibinin planlarını bozamadı ve karşılaşmadan ezici bir mağlubiyetle ayrıldı. İstatistiklere göre topla daha çok oynayan taraf Beşiktaş gibi görünse de İzmir ekibi karşılaşma boyunca oyunda üstün olan taraftı.

Spor yazarları, Beşiktaş’ın aldığı mağlubiyet sonrası Teknik Direktör Van Bronckhorst’un oyun anlayışına tepki gösterdi. Yazarlar, Beşiktaş’ın etkisiz oyununa dikkat çekerek “Ne yaptığını bilmiyorsun” dedi.

Spor yazarlarının karşılaşmaya ilişkin yorumları şöyle:

Uğur Meleke (Hürriyet): "Pazar günkü Dolmabahçe gazetesinin esas manşeti elbette Van Bronckhorst’tu. Hollandalı teknik adam eğer bu maçı İngiltere’de bir statta oynuyor olsaydı, tribünler “you don’t know what you are doing (sen ne yaptığının farkında değilsin)” diye inlerdi. Van Bronckhorst’un sol açıkta bir oyuncuya ihtiyacı var diye Emirhan’ı beke, Masuaku’yu öne koyması en hafif tabirle tuhaftı. Oysa Beşiktaş kadrosunda o bölgenin orijinal bir oyuncusu var: Bahtiyar Zaynutdinov... Gio’nun ısrarla görmezden geldiği Bahtiyar, bu sezon Beşiktaş’ta toplam sadece 5 dakika süre alırken, Kazak Milli Takımı’nda tam 480 dakika oynadı. Bir hafta önce Norveç karşısında da ilk 11’de forma giydi. Gio’nun ilk tercihi değilse de, ikinci-üçüncü tercihi dahi olmaması da bir başka tuhaflık."

Attila Gökçe (Milliyet) "Beşiktaş dünkü etkisiz oyunuyla kaya altında öyle bir travmayla ezildi ki… Sorun futbol formülleriyle çözülemez. Arat yönetimi duruma el koymalı. Gecikmeden."

Güntekin Onay (Hürriyet): "Trabzonspor, Gaziantep, Kasımpaşa, Başakşehir ve Göztepe... Beşiktaş bu maçların hepsini kazanabilirdi, kazanırdı da.. Ama tüm bu maçlarda kaybedilen puanların sorumlusu Giovanni Van Bronckhorst. Yanlış tercihleri ile 15 puan alacak iken sadece 3 puan aldı. Beşiktaş’ta bu yönetim teknik adam seçmesin... Fernando Santos felaket bir tercih idi. Van Bronckhorst da olmadı. Daha kasım ayında zirve Beşiktaş için çok uzak. Maccabi maçı ve Fenerbahçe derbisine bakalım Hollandalı hoca ile mi çıkılacak?"

Ali Gültiken (Sabah): "Sahadaki Beşiktaş'ı neresinden tutarsan tut maalesef elinde kalıyor. Ne tarafından iyi şeyler görülebilir, neresinden pozitif bakılabilir buna cevap bulabilmek de çok zor. Göztepe bu ligin duran toplarda en etkili olan takımlarından. Boy ortalamaları çok yüksek. Değil kornerleri, frikikleri, taçları bile etkili şekilde kullanıyorlar. Tüm bunlar ayan beyan ortadayken bunlara da önlem alamıyorsun. Rakibin iki kornerle iki gol buluyor. Göztepe'yle ilgili üçüncü konu da takımın saydıklarımızın dışında yaptığı diğer en iyi şey de geçiş hücumu ve kontrataklar. Yediğin üçüncü ve dördüncü gol de bu şekilde geliyor. Buna da önlem alamıyorsun. Her takımın, çok basit ve kolayca yapabildiği rakip takım analizinde çok rahat tespit edebileceği şeyler. Bunların hepsi elbette önce oyunculara yazar ama diğer tarafta da teknik direktörü bağlar. Milli takım arasına kadar oynanan son maçlar elbette hoş şeyler değildi. Ama milli takım arası önemli bir fırsat ve dönüp evinde oynuyorsun. İki de gol buluyorsun. Artık bunu da büyük takım olarak muhafaza edeceksin."

Turgay Demir (Fotomaç): "Büyük vaatlerle yönetime gelen ve her şeyi profesyonellerin yapacağı cilasıyla ekibini parlatan, göreve geldikten sonra ise Hüseyin Yücel ve Kaan Şakul'u yanına alıp geri kalan herkesi pasifize eden Hasan Arat Beşiktaş'ı perişan etti... Sıradan, inatçı, Van Bronckhorst'u göreve getirmek ve Joao Mario başta, Gio'nun istediği sıradan oyuncuları almak Arat'ın en büyük hatasıydı. Sahadaki berbat görüntüye rağmen Giovanni'nin arkasında durmak ise hatadan öte büyük bir gafletti. İşte bu sebeplerle Beşiktaş takımı, gücünün yarısını bile sahaya yansıtamıyor ve her maçta taraftarını ayrı bir şekilde kahrediyor...."