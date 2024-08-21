Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'den Ali Koç'a olay sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'den Ali Koç'a olay sözler

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sahada itilerek düşürülmesi konusunda çarpıcı sözler sarf etti.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçına olaylar damga vurmuştu. Biletleri olmasına rağmen stada alınmayan Sarı-Lacivertli taraftarlara destek olmak için devre arasında kale arkasına giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, protokol tribünündeki yerine dönerken saldırıya uğramıştı. Ali Koç, Göztepe Kulübü tarafından akredite edilen Fatih Özkan isimli şahsın tarafından itilerek yere düşürüldü.

UMARIM HER İKİ CAMİA DA AKLISELİM DAVRANIR

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, yaşanan olaylardan sonra sessizliğini bozdu. Yazılı bir açıklama yapan Sepil, Ali Koç’u maçın devre arasının sonuna doğru sahada gördüğünde şaşırdığını ve sahaya neden indiğini anlayamadığını ifade etti. Sepil, “Umarım her iki camia da bundan sonra aklıselim içerisinde yaşananı sükunetle karşılayıp, daha mantıklı ve dengeli davranırlar. Aksi takdirde sporda terör heveslilerinin önü açılmış olacaktır,” dedi.

ANLAYAMADIĞIMIZ NEDENLE SAHANIN İÇİNE GİRDİ

Sepil, bu olaydan önce Göztepe ve Fenerbahçe arasında olumsuz hiçbir olayın yaşanmadığını hatırlatarak, “Ali başkan sahaya indiğinde oraya neden gittiği, amacı ve endişesinin ne olduğu konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Bu çok alışık olunan bir durum değil, ben 11 yıllık futbol geçmişimde ilk kez görüyorum. Bir başkan devre arasında kendi tribününe stadın içinden yürüyerek gidiyor. Biz böyle durumlarla karşılaştığımızda karşı kulübün başkanından yardım isteriz. Bana her zaman yardım edilmiştir, ben de İzmir’e gelen takımlara hep yardım etmişimdir. Bu olayların çıkmasının sebebi, kastı olmasa bile Ali Koç’un hiçbir şekilde anlayamadığımız nedenle sahanın içine girmesi ve misafir tribününe yürümesidir,” dedi.

ALİ KOÇ'A SALDIRAN FATİH ÖZKAN'I SERT ŞEKİLDE UYARMIŞ

Sepil, bu eylemi gerçekleştiren Fatih Özkan’ın Göztepe Kulübü tarafından akredite edildiğini ancak kulüpte profesyonel görevi olmadığını, altyapıyla ilgilendiğini belirtti. Özkan’ı sert şekilde uyardığını anlatan Sepil, olayın bağlamından kopartıldığını ve Göztepe Kulübü ile emniyet mensuplarına yönelik haksız eleştiriler yapıldığını kaydetti.

OLAYLAR BEN VE ARKADAŞLARIMI DERİNDEN YARALADI

Sepil, “Umarım her iki camia da bundan sonra aklıselim içerisinde yaşananı sükunetle karşılayıp, daha mantıklı ve dengeli davranırlar. Aksi takdirde sporda terör heveslilerinin önü açılmış olacaktır. Biz kulüp yöneticilerinin önde gelen görevi akılcı rekabetten verimli başarılar elde etmektir. Bizlerin dengeli hal ve tutumları, sağlıklı iletişim ve dayanışma içinde olmamız başta taraftarlarımız olmak üzere herkese doğru örnek olacaktır. Sporda şiddeti önlemenin futbol yöneticilerinin öncelikli sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatarak tüm yaşananların beni ve arkadaşlarımı derinden yaraladığını ifade etmek istiyorum,” dedi.

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