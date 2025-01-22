Göztepe Romulo’nun bonservisini aldı: Bir golcüyü daha kadroya kattılar

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Göztepe Romulo’nun bonservisini aldı: Bir golcüyü daha kadroya kattılar

Süper Lig ekiplerinden Göztepe transfere hızlı bir giriş yaptı. Brezilyalı golcü Romulo'nun bonservisini alan İzmir ekibi ayrıca kadrosuna bir golcü daha kattığını duyurdu.

Süper Lig’de büyük çıkış yakalayan Göztepe beklenen transfer açıklamasını yaptı. İzmir ekibi, kiralık olarak forma giyen Romulo’nun bonservisini aldığını resmen açıkladı. Göztepe, golcü oyuncu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Brezilyalı oyuncu Beşiktaş’ın da transfer listesinde yer alıyordu. 22 yaşındaki golcü Göztepe forması ile çıktığı 18 maçta 10 attı ve 6 asist yaptı.

BREZİLYA’DAN BİR GOLCÜ DAHA ALDILAR

Öte yandan Göztepe, Fofana’nın ağır sakatlığı sonrası kadrosuna bir golcü daha kattı. İzmir ekibi

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak Göztepe, yeni golcüsünü duyurdu. Athletico Paranaense'den 2004 doğumlu Emerson Correia da Silva'yı renklerine bağladı.

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Göztepe'den yapılan açıklamada, "2004 doğumlu hücum oyuncusu Emersonn Correia da Silva ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.

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