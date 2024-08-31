Göztepe sahasında ilki başardı ama kimse göremedi

Trendyol Süper Lig’in 4. Haftasında ligin iki yeni takımı Göztepe ve Bodrum FK İzmir’de karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe maçında yaşananların ardından seyircisinden yoksun kalan Göztepe yinede maça oldukça dominant başladı.

Maçın ilk bölümünde kanatlardan yüklenip açtığı ortalar ile şansını deneyen Göztepe istediğini kısa sürede aldı.

16. dakikada Djalma’nın ortasında kafayı vuran Romulo maçta perdeyi açtı.

Öne geçtikten sonra maçın temposunu nispeten düşüren Göztepe topun kontrolünü ise elinde tutmaya devam etti.

Geride olan rakibinin kendisine ön alan baskısı kurmasına izin veren İzmir ekibi iyice ön tarafa açılmalarını fırsat bilerek uzun topla şansını denemeye başladı.

41. dakikada sol kanattan rakiplerini tek tek geçerek ilerleyen Djalma ceza sahasına girerek oldukça sert bir şut çekti. Kaleciyi terste bırakmayı başaran Djalma farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı böyle bitti.

İkinci yarıda Bodrum FK’nin reaksiyon göstermesiyle ilk yarıya oranla maç daha ortada gitmeye başladı.

Rakibine oranla çok daha fazla şekilde ceza sahasına giren Bodrum FK kaleyi bir türlü tutturamayınca gol sesi de çıkmadı.

2-0’ın avantajı ile rakip kaleye kadar gitmektense şansını ceza sahası dışından deneyen Göztepe’de çerçeveyi tutturamayınca 3 puan Göztepe2nin oldu.

Yıllar sonra Süper Lig’e geri dönen Göztepe bu skorla ligdeki ilk galibiyetini aldı. Ancak iç sahada alınan bu galibiyeti ceza nedeniyle hiçbir taraftar göremedi.

6 puana ulaşan Göztepe 5. Sıraya yerleşti. 3 puandaki Bodrum FK ise 14. Sırada yer aldı.