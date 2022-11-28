Göztepeli Yılmaz Özdil Göztepe ve Altay'a verilmesi gereken cezayı açıkladı

Spor Toto 1.Lig'de dün oynanan Göztepe-Altay maçında ortalık karıştı.

Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner bayrağı ile saldırdı. Taraftar arkasından yaklaştığı kaleciye bayrak ile kafasına doğru vurdu.

Hastaneye kaldırılan kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakem Emre Kargın tarafından maç tatil edildi.

Diğer taraftan Altay tribününden atılan işaret fişeği bir Göztepe taraftarını yaraladı. Taraftar kanlar içine hastaneye kaldırıldı.

Bu olaylar üzerine gazeteci Yılmaz Özdil bir paylaşımda bulundu.

Özdil paylaşımında; ''Dünya, dünya kupasında futbolun keyfini sürüp eğlenirken, Göztepe-Altay maçı, insan utanıyor… Bir Göztepeli olarak söylüyorum, bu iki kulübe -küme düşürme dahil- tarihi ceza verilmeli.'' ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;