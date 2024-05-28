Göztepe Wembley Stadı'nda

Göztepe ve İngiltere temsilcisi Southampton'ın hisselerini elinde bulunduran, bu kulüplerin futbol şubelerini yöneten Republic Şirketi yaptığı yatırımların karşılığını aldı.

Geçen sezon başında şimdiki Onursal Başkan Mehmet Sepil'den Göztepe'nin yüzde 70 hisselerini devralan şirket, 2 sene içinde İzmir ekibini yeniden Süper Lig'e çıkardı.

Önceki sezon Premier Lig'de küme düşen Southampton da bu sene Championship Play-Off'larında şampiyonluğa uzanarak yeniden devler arenasına döndü. İngiltere Championship'te normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Southampton Play-Off yarı finalinde West Bromwich'i eledi. Londra'daki Wembley Stadı'nda Leeds United ile finalde karşılaşan Southampton rakibini 1-0 yenerek Premier Lig'e geri döndü.

GÖZ-GÖZ LONDRA'YA AKIN ETTİ

Göztepeli kurmaylar ve futbolcular ise kardeş kulüp olarak tanımlanan Southampton'a destek vermek için Londra'ya akın etti. Sport Republic şirketinin CEO'su olan Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen ve ekibi, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, kulüp CEO'su Kerem Ertan, Sportif Direktör Ivan Mance, takım kaptanları İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan, Wembley Stadı'ndaki yerlerini aldı.

WEMBLEY'DE BAYRAKLI KUTLAMA

Karşılaşmanın ardından Göztepe kafilesi Wembley Stadı'nda sarı-kırmızılı bayraklarla poz verdi.

Sport Republic şirketinin yüzde 75 hisselerini elinde bulunduran Sırp iş insanı Dragan Solak'ın daveti üzerine İngiltere'ye gittiklerini belirten Onursal Başkan Mehmet Sepil, "Dragan Solak da bizim maçımıza gelmişti. Daveti üzerine biz de Göztepe olarak Southampton'ı bu yolda yalnız bırakmadık. Güzel bir maç izledik. Oxford'ta yaşayan kızım İrem Sepil de maça geldi. Hem Göztepe hem de Southampton yeniden en üst lige geldiler. Emeğe geçenleri kutluyorum" dedi.