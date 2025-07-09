Göztepe'den Romulo açıklaması! "Beklentimiz..."

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, genç yıldız Romulo'ya yönelik transfer gelişmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Sepil, oyuncuya çok sayıda talip olduğunu belirtirken, kulübün beklediği bonservis bedelini de duyurdu.

"ROMULO İÇİN 3 KULÜPTEN TEKLİF ALDIK"

Romulo'nun transfer sürecini sportif direktör Rasmus Ankersen ile Ivan Bravo'nun yürüttüğünü söyleyen Sepil, "Romulo'yu herkes merak ediyor. Çok ciddi talipler var, yazılı teklifler var. Üç kulüpten resmi teklif aldık. Aynı zamanda sözlü müzakereler de devam ediyor." dedi.

"BEKLENTİMİZ 20 MİLYON DOLAR"



20 milyon doların üzerinde bir gelir beklentilerinin altını çizen Mehmet Sepil, "Bizim hedefimiz 20 milyon doların üzerinde bir satış gerçekleştirmek. Şu anda elimizde teklifler var ve birkaç gün içinde bu konunun netleşeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.