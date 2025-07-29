Göztepe'nin rotası Fenerbahçe! Talip oldular

Süper Lig’in dişli takımlarından Göztepe yeni sezona da iddialı girebilmek için kadrosuna takviye arayışlarına devam ediyor.

İzmir ekibinin son olarak sol bek hattında Fenerbahçe forması giyen Levent Mercan’ı gündemine aldığı öğrenildi.

Yaklaşık 2.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan 24 yaşındaki oyuncunun transferi için girişimlere başlandığı belirtildi.

Futbol kariyerine Almanya’da Recklinghausen altyapısında başlayan Levent, daha sonra VfB Hüls, Bochum, RW Essen, Schalke 04 U17 ve U19 takımlarında forma giydi. Schalke’nin A takımına kadar yükselen genç futbolcu, Türkiye macerasına Karagümrük’te başladı.