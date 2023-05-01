Gözü dönen damat katliam yaptı

Adana’da bir kişi, kayınvalidesi ve baldızını öldürüp, kayınbiraderinin eşini de yaraladıktan sonra silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Gözü dönen damat katliam yaptı

Olay, Adana merkez Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk babası Uğur Doğan, bir süre önce eşi Rahime Yıldız’dan boşandı. Yıldız boşandıktan sonra annesi Şerife Yıldız’ın evine yerleşti. Bugün öğle saatlerinde Doğan, eski eşinin bulunduğu eve geldi.

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Doğan gelir gelmez kapıda ekmek yapan Şerife Yıldız, 1 ay önce doktor olan kızı Sümeyye Yıldız ve kayınbiraderinin eşi Cennet Yıldız’a ateş etti. Ekmek yapanlar arasında eşi de olmasına rağmen Doğan ona ateş etmedi.

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Doğan, daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olayda baldız, kayınvalide ve Doğan hayıtın kaybetti. Olaydan sonra gelen sağlık ekipleri Cennet Yıldız’ı hastaneye kaldırdı. Polis ise olay yerine gelerek inceleme başlattı.

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Doğan’ın eşiyle boşanma sebebi olarak baldızı ve kayınvalidesini sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü.

Şerife Yıldız'ın kardeşi Zülfü Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uğur Doğan'ın hiçbir işi gücü yoktu. Geliyor burada ablam ve yeğenim ekmek yaparken onları öldürüyor. Kendi de içeride geberiyor" diye konuştu.

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