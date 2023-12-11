Gözyaşlarınızı artık silmeyeceksiniz. Tek damlası bile şarj edecek

Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden (NTU) araştırmacılar, akıllı kontakt lenslere güç sağlayabilen ve gözyaşlarıyla şarj edilebilen mikrometre inceliğinde bir pil geliştirdi.

NASIL ÇALIŞIYOR?



Batarya biyouyumlu malzemelerden oluşuyor ve glikoz bazlı bir kaplamaya sahip.

Bu kaplama, pilin içindeki suda bulunan sodyum ve klorür iyonlarıyla reaksiyona girerek elektrik üretmek için devre görevi görebiliyor.

Sodyum ve klorür iyonları gözyaşlarında da bulunduğundan, lensler pratik olarak kullanıcı onları takarken şarj edebiliyor.

Bataryanın 45 mikroamper akım ve 201 mikrowatt maksimum güç üretebildiğini ortaya koyuldu.

Bu güç miktarı, cihazı günün büyük bir bölümünde çalıştırmak için yeterli olacaktır.

Simüle edilmiş gözyaşı solüsyonunda tutulduğunda pil ömrü her 12 saatlik kullanım için bir saat daha uzatılabilir.