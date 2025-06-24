Gram altın için hedef belli oldu! Uzman isim açıkladı

2025 yılın başından bu yana altın yatırımcılarına %28 oranında kar kazandırdı fakat altın son 15 günün en düşük seviyesine görmüş durumda. Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar, İsrail ile İran'ın arasındaki gerginlik direkt olarak yatırımcıları dolara döviz kurlarına yönlendirmiş bulunuyor. Bu sebeple de altına talep azaldı ve altının fiyatı da yavaş yavaş düşmeye başladı. Ekol TV’ye konuşan altın piyasaları uzmanı Nasri Amcalar altında bizi ne bekliyor? Yatırım yapmak için doğru zaman mı? Sorularını cevapladı.

Nasri Amcalar

Nasri Amcalar şöyle konuştu:

Geçen hafta haftanın ilk işlem gününde gram altın ve ons altın bir rekor kırmıştı. İsrail-İran arasındaki gelişmelerden sonra 4.400 liralık seviyeleri geçti. Hafta sonuna doğru bir düşüş yaşandı. Dün akşam açıklanan ateşkesten sonra da ons altında %1'likbir değer kaybı yaşandı. Yani dünle bugün arasında gram altında aşağı yukarı 80-100 lira arasında bir düşüş yaşandı. 4.300 liranın altına geldi. Altını uzun vadede değerlendirmek gerekirse ons fiyatındaki yükseliş artık ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirmesiyle beraber gelecektir. Çünkü bir savaş ortamı oldu ve ons altın rekorunu yani 3.500 doları bir türlü aşamadı. Hatta o fiyattan da geriye doğru geldi. Kar satımları oldu. Dediğimiz gibi ons fiyatının tekrar artışı ABD'nin Fed'in faiz indirmesiyle beraber gelecektir ve ondan sonra da gram altın TL'de yen rekorlar göreceğimizi tahmin ediyoruz.

VATANDAŞ ALIM FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

Bu sene içerisinde iki kere Fed'den bir faiz indirimi beklemekteyiz. Haziran ayında geçen hafta toplanan Fed'in toplantısında zaten bir faiz indirimi beklemiyorduk. Çünkü yaşanan olaylar küresel piyasada enerji enerji fiyatlarını yukarı yönlü tetikliyor. Petrol fiyatlarının yukarıya doğru çıkması enflasyonda yukarıya yönlü bir yükselmeye sebep oluyor. Bu da merkez bankalarının faiz indirmesini geciktiriyor. Merkez Bankası faizi indirmeyince de aslında ons altın fiyatı da aşağı yönlü düşüyor. Eğer önümüzdeki süreçte daha barışçıl bir ortam olursa ve bu siyasi belirsizlik noktalanırsa ve Ortadoğu'da biraz daha huzurlu günler geçerse en azından bu enerji fiyatlarına da muhakkak yansıyacaktır ve merkez bankaları da gerek ABD Merkez Bankası gerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bunlar da faiz dilimine gidecektir. Bu da ons altında yeni rekorlar görmemizi sağlayacaktır. Vatandaş da aslında bu düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor yatırımlarına varlıklarına varlık katmaya çalışıyor. Çünkü dediğimiz gibi uzun vadede bu altın muhakkak yükselecektir yani biz bu sene içerisinde gram altın TL'de 5 bini göreceğimiz tahminimizi hala koruyoruz. Korumaya da devam edeceğiz.