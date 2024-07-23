Gram altın vites büyüttü. Kademe kademe rekor gelecek

Kaynak: Haber Merkezi
Gram altın vites büyüttü. Kademe kademe rekor gelecek

Yatırım uzmanları altındaki yükseliş trendinin devam edeceğine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ederken gram altında bin liralık birden artış bekleniyor.

Ünlü ekonomist Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten gram altın biriktirenleri sevinçten havalara uçuracak bir açıklama geldi. Yıldırımtürk'e göre gram altın yıl sonuna kadar bin liraya yakın yükseliş gösterecek.

Yatırım araçları içinde güvenli liman olarak görülen altın da yükselişler sürerken gram altında son gelen yıl sonu tahmini beklentiyi bir hayli yukarı çekti. Ekonomist Mehmet Ali Yıldırımtürk yıl sonuna kadar gram altın fiyatının 3 bin 500 liraya çıkacağını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) Eylül 2024'te faiz indirimine gidebileceği yönündeki pozitif tahminler ons altının 2 bin 470 dolara kadar çıkmasına yol açmıştı. Ons altının ardından Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 667 liraya, çeyrek altın 4 bin 350 liraya, yarım altın 8 bin 692 lira, tam altın 17 bin 330 liraya kadar yükseliş göstermişti.

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Uzmanlarsa bir süredir altın alımını bırakan Çin Merkez Bankası'nın yeniden altın almaya başlaması ve FED'in faiz indirimine gitmesi durumunda altın fiyatlarının rekor üzerine rekor kıracağına işaret ediyor.

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'ALTINDA SULAR ISINIYOR'

Altın fiyatlarını değerlendiren uzman isim Mehmet Ali Yıldırımtürk ise ons altının artık 2400 dolar seviyesinin altına inmesinin zor olduğunu söyleyerek, "Yeni trend başladı. Altında sular ısınıyor. Eylül'de 2 bin 600 dolar seviyesini göreceğiz. Altın jeopolitik gerginlikleri de satın almaya başlayacak. Gram altında beklentim Eylül'de 3250 lira, yıl sonu itibariyle de 3500 lira olma olasılığı var" dedi.

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