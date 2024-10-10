Gram altında 4 bin 500 TL için tarih yeni tarih. Köşede altını olanlar yaşadı

'Rekor kırdı' haberlerine alışkın olduğumuz altın piyasasında Eylül'de zirve görülmesinin ardından bu hafta işler değişti. Altında yaşanan düşüş trendi nedeni ile vatandaşlar tedirgin olurken piyasa uzmanlarından açıklamalar gelmeyi devam ediyor.

Son açıklama ise İslam Memiş'ten geldi. Altındaki geri çekilmenin kısa süreli mi uzun süreli mi olacağı merak edilirken İslam Memiş bu dönemin kalıcı olmadığı yönünde açıklamalar yaptı.

Altındaki geri çekilmeyi 'dinlenme modu' olarak değerlendiren İslam Memiş, gram altın için 2025 yılı için bir de rakam verdi.

İslam Memiş, altınla borçlananları ve düğün dernek kuracakları ve altın alacakları bu dönemin alım fırsatı verdiği konusunda uyardı.

Gram altın 3080 liradan 3040 liraya indiğini hatırlatan İslam Memiş, 'Düştü diye hemen satmayın' uyarısında bulundu.

"2025 YILI BEKLENTİM ALTINDA 4500 LİRA"

Altın fiyatlarında uzmanların 2024 yılı sonu beklentisi 3300-3500 TL arasındaydı. 2025'e iki ay kala İslam Memiş yeni bir rakam vererek "2025 yılıyla alakalı öngörüm 4500 TL seviyesi. Ons altın tarafından da 3000-3500 dolar aralığı" diye konuştu.

İslam Memiş altınla borçlanacaklara 2025'de ödeyecekleri rakamın 4500 lira olacağını hesaba katarak borçlanmalarını önerdi.