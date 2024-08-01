Gram altını tahtından edecek. 11 yıl sonra bir ilk

Gümüş, dikkat çeken performansıyla yılbaşından bu yana yüzde 28 değer kazanarak altının artışını geride bıraktı.

Ekonomistler, gümüşteki bu yükselişin Orta Doğu’daki gerilimler ile bağlantılı olduğunu ve diğer metal emtiaların da bu gelişmelerden etkileneceğini belirtiyor.

Gümüş ve diğer metal emtialar, uluslararası krizlerden etkileniyor. İsrail-Filistin gerilimi, İsrail-İran çatışması ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi küresel sorunlar, gümüş fiyatlarındaki artışı tetikleyen faktörler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, gümüşün yatırım aracı olarak tercih edildiğini ve mevcut sıcak çatışmaların bu metaller üzerindeki etkisini artırabileceğini vurguluyor.



ALTINA GÖRE FARK ÇOK BÜYÜK

Ekonomi uzmanları, gümüşün son yıllarda yaşadığı fiyat artışının arkasında, altın gibi güvenli liman olarak görülmesinin yattığını belirtiyor. Uzmanlar, yatırımcıların fiziksel olarak saklanabilen ve hacim olarak az yer kaplayan bir değerli metal arayışında olduklarını ve bu nedenle gümüşe olan talebin arttığını ifade ediyor. Gümüş, altın gibi yatırımcılara güvenli bir liman sunarken, aynı zamanda taşınması ve saklanması kolay bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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PİYASADA ORTA DOĞU ETKİSİ

Uzmanlar, gümüş fiyatlarındaki artışın sadece güvenli liman olarak görülmesinden değil, aynı zamanda endüstriyel taleplerden de kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle Çin piyasalarının metal emtialar üzerindeki büyük etkisi, gümüş fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Ayrıca, birkaç yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşının piyasada yarattığı dalgalanmalar, mevcut dönemde gümüş piyasasında yaşanan hareketlenmeyi açıklıyor. Uzmanlar, bu tür kriz dönemlerinde gümüş gibi metal emtialarda artış yaşanmasının beklenen bir durum olduğunu ifade ediyor.

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GÜMÜŞÜN ÖNÜ AÇIK

Uzmanlar, 2020 yılında gümüşün ons fiyatının sadece 2,5 dolar seviyelerinde olduğunu belirterek, 4 yıl içinde bu fiyatın 30 dolara yükseldiğini vurguluyor. Bu artışın enflasyonla açıklanamayacak derecede büyük olduğunu ifade eden ekonomistler, gümüşün gelecekteki potansiyelini oldukça yüksek görüyor.

Ekonomi uzmanları, gümüşün değerinin artacağını öngörüyor ve yılsonu tahminlerinde, şu anki 30 dolar seviyelerinden 45 dolara yükselebileceğini belirtiyorlar. Pandemi sonrası tedarik zincirindeki aksaklıkların düzelmesi ve piyasalardaki açılmaların üretim talebini artırmasıyla, gümüş ve diğer metal emtialara olan ilginin devam edeceği öngörülüyor. Ancak, jeopolitik risklerin ve küresel krizlerin metal emtialar üzerindeki etkisinin sürmesi, bu alandaki belirsizliklerin devam edebileceğini gösteriyor.

GÜMÜŞ ALTINI TAHTINDAN EDER Mİ?

Uzman isimler, altın yatırımcısının bu süreçte gümüşe çok fazla ilgi göstermeyeceğinin altını çizerek, kazanç durumuna bağlı altın yatırımlarının bir kısmının buraya kayabileceğini söylüyor.

Ekonomi uzmanları, altın yatırımcısının çok ketum olduğunu ve diğer yatırım araçlarına karşı biraz mesafeli olduklarını belirtiyor. Altın yatırımcısının tamamen gümüşe yöneleceği ihtimalinin düşük olduğunu belirten uzmanlar, yatırımcının buradaki kazanç durumunu gördükçe altın yatırımlarının bir kısmından feragat edip buraya yönelebileceğini ifade ediyor.

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ALTINA ALTERNATİF GÜMÜŞ YATIRIMCISI DOĞUYOR

Ekonomistler, gümüş yatırımcısının altınla mesafeli olan ancak metal emtia yatırımı yapmak isteyen bir kesim olduğunu, Gümüş yatırımcısı da aynı altın gibi kendine özgü bir yatırımcı türü olacağını öngörüyor.

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Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.