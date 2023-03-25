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Satamayız diye hayvan kesmeye korkuyoruz. Gramla et isteyen var diyen kasaplar isyan etti

CHP Milletvekili Gürer, Türkiye’nin hayvancılıkta bu noktaya geleceğini yıllar önce ön görerek, AKP iktidarını sürekli uyardıklarını ancak iktidarın sorunlara kulak tıkayarak, hayvancılığı sorunlu noktaya getirdiğini söyledi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 10:03
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Gramla et isteyen var diyen kasaplar isyan etti. Satamayız diye hayvan kesmeye korkuyoruz

Satamayız diye hayvan kesmeye korkuyoruz. Gramla et isteyen var diyen kasaplar isyan etti
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Özel Haber / Erdem AVŞAR

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, et fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek için Niğde Ulukışla ilçesinde bir kasap dükkânını ziyaret etti.

Kasap Yunus Emre Çimen, et fiyatlarının sürekli arttığını belirterek, “Mezbahalarda kesilen dana karkas et 180 lira bandını aştı, kuzu eti ise 170-175 lira arasına çıktı. Bu fiyatlar raftaki ürünü de tetikledi” dedi.

ÇİFTLİKLER KAPANDI

Et fiyatlarındaki artışa, kesim yapılacak hayvan sayısının azalmasının neden olduğuna işaret eden Yunus Emre Çimen, “Şu anda hayvan sayısı talebi karşılamıyor. Bir süre süt inekleri ve düveler bile yem fiyatlarındaki artış nedeniyle kesime gönderildi. Şimdi hayvan sayısı azaldı. Niğde’de köylerde çok sayıda çiftlik kapandı. Biz 500 büyükbaş hayvan kapasitesiyle çalışan bir işletme idik. Şu anda 250 hayvan kapasitesiyle çalışıyoruz” diye konuştu.

KESİLECEK HAYVAN SAYISI SÜREKLİ AZALIYOR

Hayvanlar kesime gittiği için şu anda kesimlik hayvan kalmadığına vurgu yapan Kasap Yunus Emre Çimen, bir dananın yetişme süresinin 24 ayı geçtiğini, bu nedenle şu anda kesilecek hayvan sayısında ciddi sıkıntı yaşandığını anlattı.

50 LİRALIK KIYMA!..

Et fiyatlarında artışın satışın düşmesine neden olduğuna da dikkat çeken Yunus Emre Çimen, “Vatandaşın alım gücü zaten düşük. Et fiyatlarındaki artış nedeniyle bizim satışımız daha da azaldı. İnsanlar 50-60 liralık kıyma alıyor. Cüzdanındaki bozuk paralarla kıyma almaya gelen var” şeklinde konuştu.

"SATAMAYIZ DİYE KORKARAK KESİM YAPIYORUZ"

Hayvan keserken, satılıp satılmayacağından emin olmadıkları için hayvanı korkarak kestiklerini de söyleyen Yunus Emre Çimen, “Elimizde kalır korkusu yaşıyoruz. Bir kişi 3 kilo et alsa, biraz peynir, ve tavuk eti alsa 1000 lira öder. 10 günde bir kasaplık alış veriş yaptığı düşünülürse vatandaş geçinemez” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, Türkiye’nin hayvancılıkta bu noktaya geleceğini yıllar önce öngörerek, AKP iktidarını sürekli uyardıklarını ancak iktidarın sorunlara kulak tıkayarak, hayvancılığın sorunlu noktaya gelmesini göz yumduğunu ifade etti.

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