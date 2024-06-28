Gratis’te indirim kavgası çıktı. Kızlı erkekli grup saç saça baş başa birbirlerini dövdü

Kozmetik ürünleri satan mağaza zinciri Gratis’in indirim haberini duyanlar mağazalara akın etti. Tüm ürünlerde yüzde 80 indirim yapıldığını öğrenenler mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşurken adeta izdiham yaşandı.

Mağazaları dolduranlar raflardaki ürünleri almak için birbiriyle yarıştı. Bazı mağazalarda arbede çıktığı öğrenilirken mağaza çalışanlarının müşterileri sakinleştirmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA ETTİLER

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir Gratis mağazasında çıkan kavganın anları yer aldı. Aralarında bir erkeğinde olduğu 2 grup bilinmeyen bir sebeple kavga etti. Kavga sırasında kadınların birbirlerinin saçını çekerek tokat attığı görüldü. Bir gruptaki erkeğin de bir kadına saldırdığı anlar dikkat çekti.

Kavga sırasında mağazada bulunanlar olaydan uzaklaşmak için yoğun çaba harcadı. Müşterilerden biri de mağazada çocukların da olduğunu belirterek “Kendinize gelin” dedi.