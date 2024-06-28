Japonların dev şirketine Rekabet Kurulu'ndan milyonlarca lira ceza

Düzenleme: Kaynak: AA
Japonların dev şirketine Rekabet Kurulu'ndan milyonlarca lira ceza

Rekabet Kurulu Japonların dev firmasına acımadı...33 milyon lira ceza kesti

Türkiye'deki faaliyetleri nedeniyle rekabet kurullarını ihlal ettiği gerekçesiyle Japonları dev firması Canon'a ceza çıktı.

Rekabet Kurulu, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ'ye (Canon) 38,3 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Ceza ile ilgili açıklama Rekabet Kurumunun internet sitesinde yapıldı. Şirket hakkında yürülüten soruşturma ve alınan kararla ilgili bilgiler duyuruldu ve ceza miktarı açıklandı.

REKABETİN KORUNMASI KANUNA MUHALEFET

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, kuruluş hakkında 11 Mayıs 2023'te soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Canon'un sağlayıcısı olduğu baskı, kopyalama, görüntüleme ile foto-video ürünleri, dijital SLR kamera, dijital video kamera, aynasız kompakt sistem kamera ve değiştirilebilir lens ürünlerinden oluşan optik ürünlerin distribütörler aracılığıyla gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, konuya ilişkin sözlü savunma toplantısının da 4 Haziran'da gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yapılan değerlendirme sonucu Canon'un yeniden satıcıların fiyatlarını tespit ederek 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği belirtildi. Kurul tarafından yapılan açıklamada firmaya 38 milyon 300 bin 958 lira idari para cezası verildiği kaydedildi.

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