Grevdeki işçileri yerlerde sürüklediler

İzmir Bergama’da faaliyet yürüten Agrobay Seracılık’ta çalışan ve Tarım-Sen'e üye oldukları için tazminatsız şekilde işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, grev kararı aldı. 17 gündür fabrika önünde oturma eylemi yapan işçiler bugün polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Bugün grev alanına gelen polis ve jandarma ekipleri, Tarım-Sen sendikasına üye oldukları için işten çıkarıldıklarını söyleyen işçileri yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı. Müdahale sırasında bazı işçilerin bayıldığı görülürken, korku içindeki bir çocuğun feryatları yürek burktu.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dünyanın en büyük domates serasına sahip olduğunu söyleyen Bayburt Grup’a bağlı İzmir merkezli Agrobay Seracılık’ta çok sayıda işçiyi, sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkardı.

Duruma itiraz eden ve 17 gündür fabrika önünde grev yapan işçilere bugün polis müdahale etti. Birçok kişi polis ekipleri tarafından yerlerde sürüklenirken, aralarında Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, greve giden Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu dahil olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı.