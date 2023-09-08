Grevdeki işçileri yerlerde sürüklediler

İzmir Bergama'da sendikalaştıkları için tazminatsız şekilde işten çıkarıldıkları iddiasıyla 17 gündür grevde olan tarım işçileri, yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Grevdeki işçileri yerlerde sürüklediler

İzmir Bergama’da faaliyet yürüten Agrobay Seracılık’ta çalışan ve Tarım-Sen'e üye oldukları için tazminatsız şekilde işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, grev kararı aldı. 17 gündür fabrika önünde oturma eylemi yapan işçiler bugün polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Bugün grev alanına gelen polis ve jandarma ekipleri, Tarım-Sen sendikasına üye oldukları için işten çıkarıldıklarını söyleyen işçileri yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı. Müdahale sırasında bazı işçilerin bayıldığı görülürken, korku içindeki bir çocuğun feryatları yürek burktu.

grevdeki-isciler.jpg

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dünyanın en büyük domates serasına sahip olduğunu söyleyen Bayburt Grup’a bağlı İzmir merkezli Agrobay Seracılık’ta çok sayıda işçiyi, sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkardı.

Duruma itiraz eden ve 17 gündür fabrika önünde grev yapan işçilere bugün polis müdahale etti. Birçok kişi polis ekipleri tarafından yerlerde sürüklenirken, aralarında Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, greve giden Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu dahil olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı.

whatsapp-image-2023-09-08-at-18-29-21.jpeg

İlgili Haberler
İtalya'da çalışanlar greve çıktı. Hava ulaşımı felce uğradı
İtalya'da çalışanlar greve çıktı. Hava ulaşımı felce uğradı
Grevdeki işçilerin çadırlarına saldırı. "Bu mücadele çirkinleşmeye başladı"
Zafer Arapkirli'den Sputnik'teki greve destek
Maaşları ödenmeyen maden işçileri açlık grevine başladı
Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli tutuklandı Güncel
Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli tutuklandı
İspanya çıldırdı! Gürcistan'a 7 gol attı Spor
İspanya çıldırdı! Gürcistan'a 7 gol attı
Flaş... Flaş... İmamoğlu 100. yıl mesajında Kılıçdaroğlu'na yer vermedi Siyaset
Flaş... Flaş... İmamoğlu 100. yıl mesajında Kılıçdaroğlu'na yer vermedi
Başı arabanın camına sıkışan çocuğu tek yumrukta kurtardı Güncel
Başı arabanın camına sıkışan çocuğu tek yumrukta kurtardı
Kuran kurslarındaki tecavüzlerin sorulduğu AKP’li isim: Kuran kursları bu toprakların sigortasıdır Güncel
Kuran kurslarındaki tecavüzlerin sorulduğu AKP’li isim: Kuran kursları bu toprakların sigortasıdır
Ermenistan maçı öncesi stat dışında 'Karabağ bizimdir' sesleri Spor
Ermenistan maçı öncesi stat dışında 'Karabağ bizimdir' sesleri
Rusya Ermenistan'a nota verdi Dünya
Rusya Ermenistan'a nota verdi