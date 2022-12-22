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Gri pasaport skandalında yeni gelişme

AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin üzerinden gri pasaport çıkartılarak  yurt dışına gönderilen 90 kişinin geri dönmemesi sonrası başlatılan 'Göçmen- İnsan Kaçakçılığı' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 21:15
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Gri pasaportla yurt dışına insan kaçırma skandalında yeni gelişme

Gri pasaport skandalında yeni gelişme
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AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek” başlığı ile hazırladığı projeye dahil edilerek Almanya’ya gönderilen 90 kişinin Türkiye’ye dönmemesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma tamamlanmış ve iddianame hazırlanmıştı.

3 sanık hakkında açılan davayı Malatya’daki mahkeme, ‘yetkisizlik’ gerekçesiyle Edirne'ye, Edirne ise ‘yetkisizlik' kararı vererek dosyayı Yargıtay'a göndermişti.  Yargıtay 5. Ceza Dairesi ise Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesinin ‘yetkisizlik’ kararını kaldırdı. Bu kararla birlikte gri pasaport davası Malatya'da yapılacak.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Yargıtay 5. Ceza Daire Başkanlığının 5 Aralık 2022 tarihli kararı şu şekilde:

“Göçmen kaçakçılığı suçundan sanık Ali Ayrancı ve diğer sanıklar hakkında yapılan yargılama sırasında; Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesiyle Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz yetki uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü: İncelenen dosya içeriğine, sanıkların üzerine atılı suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine ve Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/09/2022 gün ve 2022/585 E. 2022/541 K. sayılı yetkisizlik kararının kaldırılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Başsavcılığına tevdine 05/12/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

BİRİ TUTUKLU 3 SANIK YARGILANACAK

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeşilyurt Belediyesi'nin aracı kılınarak sözde çevre projesine dahil edilerek, gri pasaport düzenletip Almanya'ya götürülen ve hiçbiri Malatyalı olmayan, Malatya'da yaşamayan 17 Şubat 2020’de 46 kişi ve 17 Eylül 2020’de de 44 kişi olmak üzere toplam 90 kişinin yurt dışına ‘kaçırılması’ ve bunların Türkiye'ye dönmemesi üzerine başlatılan “Göçmen Kaçakçılığı Soruşturması” kapsamında Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesine Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl-Servi eski belediye başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya'daki bağlantısı olduğu iddia edilen Ersin Kilit hakkında “Göçmen Kaçakçılığı Yapma” suçundan 3 ile 8 yıl arasında hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan Ali Ayrancı halen tutuklu, diğer 2 sanık tutuksuz olarak yargılanıyor. (ANKA)

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