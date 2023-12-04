Grip gibi enfeksiyonları tedavi eden mucize ot ortaya çıktı

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Süpürge otu; Grip gibi enfeksiyonlara yakalanan kişiyi tedavi etmek için çok terleten bu bitki, kişinin iyileşmesinde çok büyük role sahiptir.

GRİP NEDİR?

Grip, influenza A ve B virüslerinin neden olduğu, ani başlayan yüksek ateş, öksürük, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteren, burun, boğaz ve bazen akciğerleri etkileyen bulaşıcı bir viral enfeksiyondur.

SÜPÜRGE OTU NEDİR?

Fundagillerden; çiçekleri kırmızımtırak mor ve çan şeklinde olan bir bitkidir. İşlenmemiş topraklarda yetişir.

SÜPÜRGE OTU NASIL KULLANILIR?

Süpürge otu tohumlarını ılık suya atıp içmeniz de bir seçenektir. Bu, süpürge otunun faydalarından yararlanmanın başka bir yoludur.

Süpürge otu tohumlarını ezerek su ile karıştırıp içmeniz mümkündür. Bu, kurdeşen gibi cilt problemlerine iyi gelebilir. Günde iki kez, bir bardak suya bir çay kaşığı tohum ekleyerek bu karışımı hazırlayabilirsiniz.

Süpürge otu tohumlarını zeytinyağı ile de birleştirebilirsiniz. Bu şekilde süpürge otu kürü elde edebilirsiniz. Bu kür, cildinizdeki sorunları azaltmaya yardımcı olabilir.