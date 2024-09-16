Grip şikayetiyle hastaneye gelen 5 hastanın 4’ü Covid-19

Covid vakalarının hızla artığına dikkat çeken Dr. Müslüm Süngü, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske takılmasını, benzer şikayetleri olanların ise en yakın sağlık kuruluşuna giderek test yaptırmasını önerdi.

15 AĞUSTOS'TAN BU YANA CİDDİ ARTIŞLAR VAR

Dr. Müslüm Süngü, Covid-19 vakalarında artış yaşandığını dikkat çektiği açıklamasından “Ciddi bir süreçten geçtik. Maalesef insanlarımız bu hastalık yokmuş gibi davransa da Covid halen devam etmekte. 15 Ağustos’tan bu yana girip vakalarında ciddi artışlar var. Grip şikayeti ile gelen 5 hastanın 4’ünün Covid testi pozitif çıkıyor. Hasta sonucunu almaya geldiğinde Covid olduğunu kendisine söylüyoruz. Covid olduğunu bilmesine rağmen hala maske takmıyor” dedi.

‘TOPLU ÇALIŞILAN, TOPLU YAŞANILAN ORTAMLARDA MASKE KULLANMAK ÖNEMLİ"

Özellikle okulların başlamasıyla beraber mevsimsel grip sezonunun da başladığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Süngü, “Çocuklarımız okulda kalabalık bir ortamda zaman geçiriyor. Bir arkadaşının grip olması tüm okulun grip olmasına neden olabiliyor. Okulda başlayan grip taşıyıcılar yoluyla evlere, oradan iş yerlerine kadar taşınıyor. Bu döngü toplumun her kesimi etkiliyor. Bu dönemde toplu çalışılan, toplu yaşanılan ortamlarda maske kullanımını öneriyorum" diye konuştu.

‘YAŞI İLERLEMİŞ, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DÜŞÜK VE KRONİK RAHATSIZLIKLARI BULUNAN HASTALARDA TEHLİKE SÜRÜYOR’

Burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi şikayetleri olanların mutlaka maske takmasını öneren Dr. Süngü, “Covid’in yıllar içerisinde öldürücü etkileri ilk zamanlarına göre oldukça azaldı. Ancak yaşı ilerlemiş, bağışıklık sistemi düşük ve kronik rahatsızlıkları bulunan hastalarda yine tehlikeli oluyor" dedi.