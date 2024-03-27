Grip ve nezleyi jet hızında iyileştiren ot ortaya çıktı

Doğanın saklı köşeleri, şifalı özelliklere sahip pek çok bitkiyi barındırır ve bu bitkiler içinde efelik otu da bulunmaktadır.

Efelik otu, yüksek C vitamini içeriği sayesinde grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olur.

Grip nedir?

Grip, influenza virüsünün neden olduğu ve genellikle burun, boğaz ve bronşları etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonudur. Hızla bulaşan bu virüs, özellikle eller yeterince sık yıkanmadığında yayılır.

Nezle nedir?

Nezle, 200’den fazla virüsün neden olduğu ve genellikle burun ve boğazı etkileyen bir hastalıktır.

Soğuk algınlığı olarak da bilinir ve rinovirüsler, coronavirüsler, adenovirüsler ve RSV başlıca etkenlerdendir.

Efelik otunun tüketimi:

Efelik otu, kökünden yapraklarına kadar tüketilebilir. Taze labada yapraklarıyla çeşitli salatalar yapabilir, efelik otunu soğanla soteleyip yumurta ekleyerek pratik bir öğün elde edebilirsiniz.

Ayrıca, labada yapraklarıyla lezzetli sarmalar ve dolmalar yapabilir, domates gibi sebzelerle pişirerek zeytinyağlı yemekler hazırlayabilirsiniz.

Pirinç ekleyerek bu yemeklerin doyuruculuğunu ve lezzetini artırabilir, efelik otunu soteleyip üzerine yoğurt ekleyerek borani tarzı bir yemek yapabilirsiniz.

Efelik otunun kök ve yapraklarını çay olarak demleyebilir ve günde bir bardak içerek sağlık faydalarından yararlanabilirsiniz.