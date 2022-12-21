Soğuk algınlığını 24 saatte yok edecek yöntemler. Bu 6 adıma dikkat

Kış aylarının gelmesiyle nezle ve grip vakaları da arttı. Uzmanlar ise peş peşe uyarılarda bulunuyor. Nezle burun akıntısı, tıkanıklığı ile doğru nefes almayı engelleyerek yaşam kalitesinin oldukça düşmesine ve halsizliğe neden oluyor. Uzmanlar soğuk algınlığının etkilerini 24 saatte geçirecek o basit yöntemleri söyledi.

YÜRÜYÜŞ

Uzmanlar yürüyüş yapmanın ve biraz temiz hava almanın sağlığına yararına değiniyor. Ayrıca burun tıkanıklığına da iyi geliyor.

ILIK DUŞ

Sıcak ortamda bulunmak, ılık duş almak nezleyi yavaşlatıp azaltıyor. Aynı zamanda sıcak duş ağrıları da azaltır.

DÜZENLİ EGZERSİZ

Düzenli yapılan egzersizler de vücudun sürekli hareket halinde olmasını virüslerle daha çok mücadele etmesini sağlıyor. Düzenli egzersiz zamanla bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

ILIK İÇECEKELER

Ilık ve sıcak içecekler boğaz ağrısını yumuşatır. Ilık su veya içecekler iltihaplı boğazı yatıştırır. Aynı zamanda mukus salgılanmasını da teşvik ediyor.

BAHARATLI YEMEKLER

Nezle de baharatlı yemekler tükürük salgılanmasına yardımcı oluyor. Öksürük ve boğaz ağrısı semptomlarını azaltıyor.

SARIMSAK ZENCEFİL

Yemeklere ekstra bir tat vermek için eklenen sarımsak ve zencefil gibi malzemeler, birçok soğuk algınlığına neden olan rinovirüsle savaşmaya yardımcı olabilecek çinko bakımından bol miktarda bulunur.