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Antalyaspor'un hocası galibiyete şaşırdı: Nasıl oldu da kazandık?

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Nasıl oldu da bu akşam kazandık? Cevabını kendime detaylı bir şekilde verebileceğimden şüpheliyim. Çünkü, sahada pek bir şey gösteremedik" dedi

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 22:47
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Groenendijk'ten şaşırtan açıklama

Antalyaspor'un hocası galibiyete şaşırdı: Nasıl oldu da kazandık?
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Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, "Nasıl oldu da bu akşam kazandık? Cevabını kendime detaylı bir şekilde verebileceğimden şüpheliyim. Çünkü, sahada pek bir şey gösteremedik." dedi.

Groenendijk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maçı alarak altın değerinde 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını söyledi.

Takımı, verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Groenendijk, şöyle konuştu:

"Amacımız 3 puandı. Ona da ulaştık. Bundan önce çalıştırdığım takımlarda ligin dibinde bazı durumlarda tansiyonu yüksek maçlara çıktım. Oradan da hazırlıklıydım. Bu tip maçlarda önemli olan 3 puan. Üç puana giden yolda da maalesef her şey mükemmel olmayabiliyor. Burada tabii ki oynamak istediğimiz oyun, futbol mantalitemizi buna yansıtamamış olabiliriz. Ancak Fredy attı, 3 puan geldi. Nasıl oldu da bu akşam kazandık? Cevabını kendime detaylı bir şekilde verebileceğimden şüpheliyim. Çünkü, sahada pek bir şey gösteremedik. Savaş vardı. Mücadele vardı. Azim, hırs, herşey vardı. Ancak bunu oyuna yansıtamadık. Bir gol attık. Bu üç puan özgüven getirdi. Belki galibiyet başlangıç serisi bu maçla başlayacak. Gol yemeden kazanmak ayrıca önemliydi."

Groenendijk, ligin 24. haftasında Kasımpaşa ile 10 Şubat Cuma günü yapacakları maça değinerek, "Sakatlıktan dönen oyuncularımız olacak. Eksik oyuncularımızdan birkaç tanesinin katılması durumunda bu da elimizi güçlendirecek. Kasımpaşa maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başlayacağız. O maçta da umarım üç puanı hanemize yazdırırız." diyerek sözlerini tamamladı.

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