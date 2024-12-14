Grok artık daha hızlı

Yeni sürümün, önceki versiyona göre "üç kat daha hızlı" olduğu iddia ediliyor ve "geliştirilmiş doğruluk, talimatları takip etme yeteneği ve çok dilli özellikler" sunduğu belirtiliyor. Ancak ücretsiz kullanıcılar, Grok'a her iki saatte bir yalnızca on soru sorabiliyor. Premium ve Premium+ aboneleri ise daha yüksek kullanım limitlerinden yararlanabiliyor.

xAI ayrıca, X platformuna entegre edilen yeni "Grok butonu"nu tanıttı. Bu buton, kullanıcıların "ilgili bağlamları keşfetmelerine, güncel olayları anlamalarına ve popüler tartışmalara daha derinlemesine inmelerine" yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu yeni özellik, X kullanıcılarının sohbet deneyimlerini zenginleştirmeyi hedefliyor.

xAI'nin API'sinde de bazı önemli değişiklikler yapıldı. Yeni Grok modelleri, daha verimli çalışırken çok dilli performans da geliştirilmiş. Verimlilik artışı sayesinde, xAI API'sinin fiyatları da düşürüldü; milyon başına giriş token fiyatı 5 dolardan 2 dolara, çıkış token fiyatı ise 15 dolardan 10 dolara indirildi.

Önümüzdeki haftalarda, xAI’nin Aurora adlı görsel oluşturma modeli de API'ye dahil olacak. Aurora, bu ay Grok sohbet botu deneyiminde kullanıma sunulan, neredeyse filtrelenmemiş bir görsel yapay zeka olarak dikkat çekiyor. Bu yenilikler, xAI'nin ürünlerini daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirmeyi hedefliyor.